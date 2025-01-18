Университет Маршалла оштрафован на $100 тысяч за отказ от участия в боуле
Студенческая конференция Сан-Белт оштрафовала университет Маршалла на 100 тысяч долларов за отказ от участия в Индепенденс Боул.
«Маршалл Тандеринг Херд» должен был 28 декабря сыграть против «Арми Блэк Найтс», однако вслед за уходом главного тренера команды Чарлзом Хаффом заявку на перевод в другой университет подали 36 футболистов.
В составе «Маршалла» остался 41 игрок, после чего руководство футбольной программы приняло решение отказаться от участия в матче. Заменившая «Маршалл» «Луизиана Тек» уступила «Армии» со счетом 6:27.
Спортивный директор «Маршалла» Кристиан Спирс заявил, что университет принимает штраф, но здоровье футболистов было в приоритете.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
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