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В финале студенческого плей-офф встретятся «Нотр-Дам» и «Огайо Стейт»

Завершились полуфиналы в студенческом плей-офф, по итогам которых в финал прошли «Нотр-Дам Файтинг Айриш» и «Огайо Стейт Бакайс».

«Нотр-Дам» обыграл «Пенн Стейт» со счетом 27:24, а «Огайо Стейт» минувшей ночью выбил из плей-офф «Техас» — 28:14.

«Огайо Стейт» занял 4-е место в конференции «Большая десятка» и итоговое 8-е место в рейтинге сильнейших команд страны. По дороге к финалу «Бакайс» также обыграли «Теннесси» (42:17) и «Орегон» (41:21).

Независимая команда «Нотр-Дам» под 7-м посевом прошла в плей-офф «Индиану» (27:17) и «Джорджию» (23:10).

Финал студенческого плей-офф пройдет в ночь с 20 на 21 января на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
logoНСАА
logoуниверситет Нотр-Дам
logoОгайо Стэйт
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