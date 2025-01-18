«Денвер» отправил в отставку координатора спецбригад

Координатор спецбригад «Денвер Бронкос» Бен Котвица отправлен в отставку.

Котвица был нанят клубом перед этим сезоном вместе с Майком Вестхоффом, с которым они работали в «Нью-Йорк Джетс». Вестхофф завершил карьеру по ходу сезона.

«Бронкос» в минувшей регулярке стали лучшими по среднему числу ярдов на возвратах панта (15.7), а возвращающий Марвин Мимс попал в символическую сборную сезона. Кикер Уил Лац повторил клубный рекорд по числу забитых филд-голов (31).

В матче против «Канзас-Сити Чифс» 10 ноября спецбригады «Бронкос» позволили сопернику заблокировать филд-гол, который должен был принести команде Шона Пейтона победу.

19 декабря в матче против «Лос-Анджелес Чарджерс» корнербек Тремон Смит совершил захват на возвращающем Дериусе Дэвисе, несмотря на то, что тот погнал сигнал свободной ловли. «Чарджерс» получили редкую возможность пробить свободный удар по истечении основного времени первой половины встречи. Кикер Кэмерон Дикер забил 57-ярдовый филд-гол, а «Денвер» проиграл со счетом 27:34.