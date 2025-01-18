Защитник «Рэмс» Джаред Верс: «Ненавижу болельщиков «Иглс»
Лайнбекер «Лос-Анджелес Рэмс» Джаред Верс в преддверии матча плей-офф НФЛ против «Филадельфия Иглс» критически высказался о болельщиках соперника.
«Ненавижу болельщиков «Иглс». Они такие бесячие. Перед нашим матчем [в 12-м туре] они поливали меня оскорблениями, а ведь я им ничего не сделал. Я первый раз там играл. Стоит мне увидеть бело-зеленые цвета, как я бешусь. Прямо завожусь», — рассказал Верс.
Верс был выбран в первом раунде прошлогоднего драфта и по итогам дебютного сезона в НФЛ попал в Матч звезд.
«Не самая умная вещь, которую можно сказать перед выездом в Филадельфию. Я был соперником «Иглс» и даже тогда знал, что не стоит дарить им дополнительную порцию топлива. Уверен, фанаты «Филли» услышали его мнение. На стадионе и так было бы громко, а он только подкинул дров в огонь», — прокомментировал высказывание раннинбек «Иглс» Сейкуон Баркли.
Матч «Филадельфия» — «ЛА Рэмс» пройдет в воскресенье и начнется в 23:00 мск.
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