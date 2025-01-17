В матче плей-офф НФЛ «Филадельфия» — «ЛА Рэмс» возможен снегопад
Синоптики предсказывают холодную погоду с осадками во время матча дивизионного раунда плей-офф НФЛ в Филадельфии между местными «Иглс» и «Лос-Анджелес Рэмс».
К начальному удару температура воздуха должна опуститься до отметки в 1 градус Цельсия. Также существует 60%-я вероятность осадков в виде дождя или снега.
Ветер будет несущественный 3–4 м/с.
Если прогноз синоптиков сбудется, это будет второй по холодным условиям матч в Филадельфии с 2022 года.
Матч «Иглс» — «Рэмс» пройдет в воскресенье и начнется в 23:00 мск.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: CBS Sports
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