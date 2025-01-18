Участие Зея Флауэрса в матче с «Баффало» маловероятно

Ресивер «Балтимор Рейвенс» Зей Флауэрс, скорее всего, не сможет помочь своей команде в матче дивизионного раунда плей-офф НФЛ против «Баффало Биллс».

Из-за травмы колена принимающий пропустил третью тренировку подряд и получил официальный статус на игру «участие маловероятно».

Окончательно вопрос об участии Флауэрса в матче решится прямо перед игрой.

Флауэрс — лучший ресивер «Балтимора» в прошедшем регулярном сезоне по приемам мяча (74) и ярдам на приеме (1,059). Ресивер впервые в карьере попал в Матч звезд.

Матч «Баффало» — «Балтимор» пройдет в ночь с воскресенья на понедельник и начнется в 2:30 мск.