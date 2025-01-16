Температура воздуха во время матча «Баффало» — «Балтимор» опустится до –13 градусов

Матч дивизионного раунда плей-офф между «Баффало Биллс» и «Балтимор Рейвенс» пройдет в условиях холода.

Синоптики обещают, что во время игры столбик термометра опустится до отметки в –13 градусов Цельсия. Из-за порывов ветра до 10 м/с ощущаться температура на улице будет, как –18 Цельсия.

Игра пройдет в Орчард-Парке, штат Нью-Йорк, в ночь с воскресенья на понедельник и начнется в 2:30 мск.