0

НФЛ. 17-я неделя. «Питтсбург» сыграет с «Канзас-Сити», «Хьюстон» встретится с «Балтимором», другие матчи

«Питтсбург» сыграет с «Канзас-Сити» в матче 17-й недели НФЛ.

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

17-я неделя

25 декабря, среда

Питтсбург – Канзас-Сити – 21.00

26 декабря, четверг

Хьюстон – Балтимор – 0.30

27 декабря, пятница 

Чикаго – Сиэтл – 4.15

28 декабря, суббота

Нью-Ингленд – Лос-Анджелес Чарджерс – 21.00

29 декабря, воскресенье

Цинциннати – Денвер – 0.30

Лос-Анджелес Рэмс – Аризона – 4.10

Баффало – Нью-Йорк Джетс – 21.00

Джексонвилл – Теннесси – 21.00

Нью-Йорк Джайентс – Индианаполис – 21.00

Нью-Орлеан – Лас-Вегас – 21.00

Тампа-Бэй – Каролина – 21.00

Филадельфия – Даллас – 21.00

30 декабря, понедельник

Кливленд – Майами – 0.05

Миннесота – Грин-Бэй – 0.25

Вашингтон – Атланта – 4.20

31 декабря, вторник

Сан-Франциско – Детройт – 4.15

ПРИМЕЧАНИЕ: команды, играющие дома, указаны первыми. Время начала матчей – московское.

Восток АФК

  1. Баффало 12–3 (+138)

  2. Майами 7–8 (–24)

  3. НЙ Джетс 4–11 (–52)

  4. Нью-Ингленд 3–12 (–102)

Север АФК

  1. Питтсбург 10–5 (+54)

  2. Балтимор 10–5 (+103)

  3. Цинциннати 7–8 (+30)

  4. Кливленд 3–12 (–135)

Юг АФК

  1. Хьюстон 9–6 (+20)

  2. Индианаполис 7–8 (–41)

  3. Джексонвилл 3–12 (–119)

  4. Теннесси 3–11 (–133)

Запад АФК

  1. Канзас-Сити 14–1 (+78)

  2. ЛА Чарджерс 9–6 (+54)

  3. Денвер 9–6 (+82)

  4. Лас-Вегас 3–12 (–126)

Восток НФК

  1. Филадельфия 12–3 (+119)

  2. Вашингтон 10–5 (+84)

  3. Даллас 7–8 (–80)

  4. НЙ Джайентс 2–13 (–147)

Север НФК

  1. Детройт 13–2 (+194)

  2. Миннесота 13–2 (+120)

  3. Грин-Бэй 11–4 (+126)

  4. Чикаго 4–11 (–59)

Юг НФК

  1. Атланта 8–7 (–22)

  2. Тампа-Бэй 8–7 (+75)

  3. Нью-Орлеан 5–10 (–37)

  4. Каролина 4–11 (–165)

Запад НФК

  1. ЛА Рэмс 9–6 (–18)

  2. Сиэтл 8–7 (-1)

  3. Аризона 7–8 (+2)

  4. Сан-Франциско 6–9 (–18)

Команды, отмеченные жирным шрифтом, обеспечили выход в плей-офф.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoНФЛ
результаты
logoСиэтл
logoЛос-Анджелес Чарджерс
logoКанзас-Сити
logoКаролина
logoДенвер
logoВашингтон
logoНью-Орлеан
logoНью-Йорк Джайентс
logoАризона
logoКливленд
logoЧикаго
logoДаллас
logoЦинциннати
logoСан-Франциско
logoБалтимор
logoЛас-Вегас
logoАтланта
logoПиттсбург
logoТеннесси
logoГрин-Бэй
logoИндианаполис
logoТампа-Бэй
logoБаффало
logoМайами
logoНью-Ингленд
logoДжексонвилл
logoДетройт
logoЛос-Анджелес Рэмс
logoНью-Йорк Джетс
logoФиладельфия
logoХьюстон
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
НФЛ. 16-я неделя. «Грин-Бэй» сыграл с «Нью-Орлеаном» и другие результаты
96вчера, 00:14
НФЛ. 15-я неделя. «Детройт» сыграл с «Баффало», «Лос-Анджелес Чарджерс» встретились с «Тампа-Бэй» и другие результаты
8917 декабря, 06:04
«Миннесота» и «Питтсбург» оформили выход в плей-офф благодаря поражениям соперников
16 декабря, 11:05
Трэвис Хантер из университета Колорадо выиграл приз Хайсмана
115 декабря, 12:19
Рэнди Мосс объявил, что у него нашли рак. Неделю назад экс-ресивера НФЛ прооперировали
14 декабря, 08:50
Оделл Бекхэм покинул «Майами»
14 декабря, 06:42
Билл Беличик возглавит команду университета Северной Каролины
912 декабря, 07:30
Олимпийский чемпион в метании диска Роже Стона хочет перейти в НФЛ
10 декабря, 07:20
НФЛ. 14-я неделя. «Даллас» сыграл с «Цинциннати» и другие результаты
10210 декабря, 04:56
Актер Тимоти Шаламе предсказал 4 из 7 результатов в студенческом американском футболе
9 декабря, 18:05Кино
Ко всем новостям
Последние новости
«Питтсбург» в следующем году проведет матч регулярного сезона в Ирландии (Irish Examiner)
14 декабря, 12:03
НФЛ завершила расследование в отношении Дешона Уотсона. Квотербек «Кливленда» не будет наказан по делу о сексуальных домогательствах
7 декабря, 18:47
На победу «Филадельфии» поставили $3.1 млн. Это самая крупная ставка в истории регулярных сезонов НФЛ
27 декабря, 14:46
Брис Холл и Соус Гарднер не помогут «Джетс» в матче с «Долфинс»
17 декабря, 13:44
Арчи Мэннинг хочет, чтобы его внук в НФЛ выступал за «Даллас»
7 декабря, 11:43
Рэнди Мосс покинул пост аналитика на ESPN из-за проблем со здоровьем
7 декабря, 07:42
«Балтимор» не планирует расставаться с кикером Джастином Такером после трех промахов в матче с «Филадельфией»
2 декабря, 14:58
Кристиан Маккэффри получил травму колена и может пропустить остаток сезона
2 декабря, 07:46
Парди должен сыграть против «Баффало», Боса и Трент Уильямс не помогут «Сан-Франциско»
30 ноября, 06:37
Защитник «Детройта» Малколм Родригес выбыл из-за травмы до конца сезона
29 ноября, 17:40
Рекомендуем