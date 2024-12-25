НФЛ. 17-я неделя. «Питтсбург» сыграет с «Канзас-Сити», «Хьюстон» встретится с «Балтимором», другие матчи
Регулярный чемпионат
17-я неделя
25 декабря, среда
Питтсбург – Канзас-Сити – 21.00
26 декабря, четверг
Хьюстон – Балтимор – 0.30
27 декабря, пятница
Чикаго – Сиэтл – 4.15
28 декабря, суббота
Нью-Ингленд – Лос-Анджелес Чарджерс – 21.00
29 декабря, воскресенье
Цинциннати – Денвер – 0.30
Лос-Анджелес Рэмс – Аризона – 4.10
Баффало – Нью-Йорк Джетс – 21.00
Джексонвилл – Теннесси – 21.00
Нью-Йорк Джайентс – Индианаполис – 21.00
Нью-Орлеан – Лас-Вегас – 21.00
Тампа-Бэй – Каролина – 21.00
Филадельфия – Даллас – 21.00
30 декабря, понедельник
Кливленд – Майами – 0.05
Миннесота – Грин-Бэй – 0.25
Вашингтон – Атланта – 4.20
31 декабря, вторник
Сан-Франциско – Детройт – 4.15
ПРИМЕЧАНИЕ: команды, играющие дома, указаны первыми. Время начала матчей – московское.
Восток АФК
Баффало 12–3 (+138)
Майами 7–8 (–24)
НЙ Джетс 4–11 (–52)
Нью-Ингленд 3–12 (–102)
Север АФК
Питтсбург 10–5 (+54)
Балтимор 10–5 (+103)
Цинциннати 7–8 (+30)
Кливленд 3–12 (–135)
Юг АФК
Хьюстон 9–6 (+20)
Индианаполис 7–8 (–41)
Джексонвилл 3–12 (–119)
Теннесси 3–11 (–133)
Запад АФК
Канзас-Сити 14–1 (+78)
ЛА Чарджерс 9–6 (+54)
Денвер 9–6 (+82)
Лас-Вегас 3–12 (–126)
Восток НФК
Филадельфия 12–3 (+119)
Вашингтон 10–5 (+84)
Даллас 7–8 (–80)
НЙ Джайентс 2–13 (–147)
Север НФК
Детройт 13–2 (+194)
Миннесота 13–2 (+120)
Грин-Бэй 11–4 (+126)
Чикаго 4–11 (–59)
Юг НФК
Атланта 8–7 (–22)
Тампа-Бэй 8–7 (+75)
Нью-Орлеан 5–10 (–37)
Каролина 4–11 (–165)
Запад НФК
ЛА Рэмс 9–6 (–18)
Сиэтл 8–7 (-1)
Аризона 7–8 (+2)
Сан-Франциско 6–9 (–18)
Команды, отмеченные жирным шрифтом, обеспечили выход в плей-офф.
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