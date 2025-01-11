Ведущим церемонии награждения НФЛ выступит Снуп Догг
Рэпер Снуп Догг проведет церемонию вручения индивидуальных наград НФЛ, которая пройдет в ночь с 6 на 7 февраля в Новом Орлеане.
На церемонии будут вручены главные награды по итогам регулярного сезона, включая приз самому ценному игроку сезона.
НФЛ традиционно проводит церемонию награждения за считанные дни до Супербоула.
Снуп Догг — сертифицированный тренер по американскому футболу и организатор юношеской футбольной лиги Snoop Youth Football League. Более 40 выпускников этой лиги сыграли хотя бы один матч в НФЛ.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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