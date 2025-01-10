Лидер «Балтимора» по ярдам на приеме не сыграет в матче плей-офф против «Питтсбурга»

Ресивер «Балтимор Рейвенс» Зей Флауэрс пропустит матч раунда уайлд-кард против «Питтсбург Стилерс» из-за травмы колена.

Об этом сообщил главный тренер команды Джон Харбо.

Флауэрс получил повреждение в игре заключительного тура регулярного сезона против «Кливленд Браунс».

По итогам сезона Флауэрс стал лучшим в «Рейвенс» по ярдам на приеме (1,059) и впервые был выбран в Матч звезд.

Матч «Балтимор» — «Питтсбург» пройдет в ночь с субботы на воскресенье и начнется в 04:00 мск.