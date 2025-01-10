Лидер «Балтимора» по ярдам на приеме не сыграет в матче плей-офф против «Питтсбурга»
Ресивер «Балтимор Рейвенс» Зей Флауэрс пропустит матч раунда уайлд-кард против «Питтсбург Стилерс» из-за травмы колена.
Об этом сообщил главный тренер команды Джон Харбо.
Флауэрс получил повреждение в игре заключительного тура регулярного сезона против «Кливленд Браунс».
По итогам сезона Флауэрс стал лучшим в «Рейвенс» по ярдам на приеме (1,059) и впервые был выбран в Матч звезд.
Матч «Балтимор» — «Питтсбург» пройдет в ночь с субботы на воскресенье и начнется в 04:00 мск.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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