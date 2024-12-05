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Тревор Лоуренс отправлен в резерв для травмированных

Квотербек «Джексонвилл Джегуарс» Тревор Лоуренс уже не поможет команде в нынешнем регулярном сезоне.

После полученного в матче с «Хьюстон Тексанс» сотрясения мозга Лоуренс был отправлен в резерв для травмированных. Это означает, что квотербек пропустит минимум 4 матча. До окончания регулярного сезона осталось 5 игровых недель.

В прессе также сообщается, что Лоуренсу планируют провести операцию на больном плече, которую откладывали ранее.

Лоуренс в минувшее межсезонье подписал с «Джегуарс» контракт, по которому будет зарабатывать по $60 млн в среднем в год.

«Джегуарс» досрочно выбыли из борьбы за плей-офф с результатом 2–10.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
logoДжексонвилл
logoТревор Лоуренс
травмы
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