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НФЛ. 13-я неделя. «Детройт» сыграет с «Чикаго», «Даллас» встретится с «Нью-Йорк Джайентс», другие матчи

С 28 ноября по 2 декабря пройдут матчи 13-й недели регулярного чемпионата НФЛ.

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

13-я неделя

28 ноября

ДетройтЧикаго – 20.30

29 ноября

ДалласНью-Йорк Джайентс – 00.30

Грин-БэйМайами – 04.20

Канзас-СитиЛас-Вегас – 23.00

1 декабря

Атланта – Лос-Анджелес Чарджерс – 21.00

ДжексонвиллХьюстон – 21.00

МиннесотаАризона – 21.00

Нью-ИнглендИндианаполис – 21.00

Нью-Йорк ДжетсСиэтл – 21.00

ЦинциннатиПиттсбург – 21.00

ВашингтонТеннесси – 21.00

2 декабря

Каролина – Тампа-Бэй – 00.05

Нью-ОрлеанЛос-Анджелес Рэмс – 00.05

БалтиморФиладельфия – 00.25

БаффалоСан-Франциско – 04.20

ПРИМЕЧАНИЕ: Команды, играющие дома, указаны первыми.

Восток АФК

Баффало 9–2 (+106)Майами 5–6 (–21)НЙ Джетс 3–8 (–38)Нью-Ингленд 3–9 (–85)

Север АФК

Питтсбург 8–3 (+66)Балтимор 8–4 (+70)Цинциннати 4–7 (+1)Кливленд 3–8 (–81)

Юг АФК

Хьюстон 7–5 (+17)Индианаполис 5–7 (–32)Теннесси 3–8 (–88)Джексонвилл 2–9 (–108)

Запад АФК

Канзас-Сити 10–1 (+52)ЛА Чарджерс 7–4 (+68)Денвер 7–5 (+62)Лас-Вегас 2–9 (–108)

Восток НФК

Филадельфия 9–2 (+97)Вашингтон 7–5 (+57)Даллас 4–7 (–98)НЙ Джайентс 2–9 (–89)

Север НФК

Детройт 10–1 (+177)Миннесота 9–2 (+77)Грин-Бэй 8–3 (+65)Чикаго 4–7 (+4)

Юг НФК

Атланта 6–5 (–30)Тампа-Бэй 5–6 (+36)Нью-Орлеан 4–7 (+2)Каролина 3–8 (–146)

Запад НФК

Сиэтл 6–5 (+2)Аризона 6–5 (+8)ЛА Рэмс 5–6 (–43)Сан-Франциско 5–6 (0)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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