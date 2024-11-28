НФЛ. 13-я неделя. «Детройт» сыграет с «Чикаго», «Даллас» встретится с «Нью-Йорк Джайентс», другие матчи
Национальная футбольная лига
Регулярный чемпионат
13-я неделя
28 ноября
29 ноября
Даллас – Нью-Йорк Джайентс – 00.30
Канзас-Сити – Лас-Вегас – 23.00
1 декабря
Атланта – Лос-Анджелес Чарджерс – 21.00
Джексонвилл – Хьюстон – 21.00
Нью-Ингленд – Индианаполис – 21.00
Нью-Йорк Джетс – Сиэтл – 21.00
Цинциннати – Питтсбург – 21.00
2 декабря
Нью-Орлеан – Лос-Анджелес Рэмс – 00.05
Балтимор – Филадельфия – 00.25
Баффало – Сан-Франциско – 04.20
ПРИМЕЧАНИЕ: Команды, играющие дома, указаны первыми.
Восток АФК
Баффало 9–2 (+106)Майами 5–6 (–21)НЙ Джетс 3–8 (–38)Нью-Ингленд 3–9 (–85)
Север АФК
Питтсбург 8–3 (+66)Балтимор 8–4 (+70)Цинциннати 4–7 (+1)Кливленд 3–8 (–81)
Юг АФК
Хьюстон 7–5 (+17)Индианаполис 5–7 (–32)Теннесси 3–8 (–88)Джексонвилл 2–9 (–108)
Запад АФК
Канзас-Сити 10–1 (+52)ЛА Чарджерс 7–4 (+68)Денвер 7–5 (+62)Лас-Вегас 2–9 (–108)
Восток НФК
Филадельфия 9–2 (+97)Вашингтон 7–5 (+57)Даллас 4–7 (–98)НЙ Джайентс 2–9 (–89)
Север НФК
Детройт 10–1 (+177)Миннесота 9–2 (+77)Грин-Бэй 8–3 (+65)Чикаго 4–7 (+4)
Юг НФК
Атланта 6–5 (–30)Тампа-Бэй 5–6 (+36)Нью-Орлеан 4–7 (+2)Каролина 3–8 (–146)
Запад НФК
Сиэтл 6–5 (+2)Аризона 6–5 (+8)ЛА Рэмс 5–6 (–43)Сан-Франциско 5–6 (0)
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