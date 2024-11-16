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Центр «Сиэтла» Коннор Уильямс завершил карьеру посреди сезона

29-летний центр «Сиэтл Сихокс» Коннор Уильямс завершил профессиональную карьеру «по личным обстоятельствам». Об этом заявил главный тренер команды Майк Макдоналд.

Уильямс был выбран клубом «Даллас Каубойс» во втором раунде драфта 2018 года. По истечении контракта новичка игрок перешел в «Майами Долфинс», где провел два сезона.

В августе Уильямс согласовал однолетний контракт с «Сихокс». Он провел все 9 матчей в стартовом составе команды и отыграл все снэпы на своей позиции.

В последних двух матчах у центра были проблемы с вводом мяча в игру из шотган-построения.

В стартовом составе «Сиэтла» Уильямса заменит второгодка Олу Олуватими.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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Коннор Уильямс
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