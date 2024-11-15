«Чикаго» отправил Джакуана Брискера в резерв для травмированных. У защитника не проходят симптомы сотрясения мозга больше месяца

Сейфти «Чикаго Беарс» Джакуан Брискер переведен в резерв для травмированных.

25-летний защитник получил сотрясение мозга 7 октября в матче против «Каролина Пэнтерс».

Брискер уже пропустил 4 матча и пропустит еще как минимум 4 после перевода в резерв. Сообщается, что игрок периодически испытывает симптомы сотрясения.

За три сезона это третье сотрясение мозга у Брискера.