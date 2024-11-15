Кикер «Чифс» Харрисон Баткер пропустит 3-4 недели после операции на колене

«Канзас-Сити Чифс» вынуждены будут около месяца обходиться без кикера Харрисона Баткера.

Баткеру проведут операцию на мениске левого колена.

В августе 29-летний игрок подписал с клубом новый контракт. В этом сезоне он реализовал 18 из 20 филд-голов и 21 из 22 экстра-пойнтов. «Чифс» выиграли 7 из 9 матчей регулярного сезона в одно владение.

Подменять Баткера будет Спенсер Шрейдер, подписанный из тренировочного состава «Нью-Йорк Джетс».

В ночь с воскресенья на понедельник «Чифс» предстоит сыграть с «Баффало Биллс». Начало матча в 00:25 мск.