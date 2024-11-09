Дак Прескотт будет переведен в резерв для травмированных. Квотербек «Далласа» может пропустить остаток сезона

Квотербек «Даллас Каубойс» Дак Прескотт будет помещен в резерв для травмированных. Об этом сообщил исполнительный вице-президент клуба Стивен Джонс.

У Прескотта сухожилие подколенной мышцы частично оторвалось от кости. Сроки восстановления при такой травме составляют от 6 до 8 недель.

Если «Каубойс» к моменту восстановления Прескотта официально выйдут из гонки в плей-офф, квотербек может не вернуться на поле до окончания сезона.

В корпусе квотербеков «Далласа» также числятся Купер Раш и Трей Лэнс.

В ближайшем туре «Даллас» сыграет с соперником по дивизиону «Филадельфия Иглс». Игра пройдет в ночь с воскресенья на понедельник и начнется в 00:25 мск.