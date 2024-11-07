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Дак Прескотт может пропустить больше месяца из-за травмы

Стартовый квотербек «Даллас Каубойс» Дак Прескотт может пропустить больше 4 недель из-за травмы подколенного сухожилия.

Сухожилие группы подколенных мышц квотербека частично оторвалось от кости.

Во вторник владелец «Каубойс» Джерри Джонс заявил, что Прескотт, вероятнее всего, будет переведен в резерв для травмированных. Это значит, что игрок автоматически пропустит ближайшие 4 игры.

В воскресном матче против «Филадельфия Иглс» на поле выйдет дублер Купер Раш. В будущем не стоит исключать и появление Трея Лэнса.

В прошлое межсезонье Прескотт подписал с клубом 4-летний контракт на $240 млн. До травмы он реализовал 64.7% передач с 11 тачдаунами при 8 перехватах.

Матч «Даллас» (3–5) — «Филадельфия» (6–2) пройдет в ночь с воскресенья на понедельник и начнется в 00:25 мск.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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травмы
logoДак Прескотт
Купер Раш
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