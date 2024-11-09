Уилл Левис сыграет против «Чарджерс» в стартовом составе

Квотербек «Теннесси Тайтенс» Уилл Левис возвращается в стартовый состав команды после пропуска 3 матчей из-за травмы плеча.

Левис изначально получил травму в матче 4-го тура регулярного сезона против «Майами Долфинс». После недели отдыха для команды квотербек сыграл в матче 6-го тура, после чего пропустил 3 игры.

С результатом 2–6 «Теннесси» занимает третье место в дивизионе Юг АФК.

Матч «Лос-Анджелес Чарджерс» — «Теннесси Тайтенс» пройдет в ночь с воскресенья на понедельник и начнется в 00:05 мск.