Брайс Янг сыграет в Мюнхене. Это третий для квотербека «Пэнтерс» выход в стартовом составе подряд
Главный тренер «Каролина Пэнтерс» Дейв Каналес объявил, что стартовым квотербеком команды в мюнхенском матче будет Брайс Янг.
Первый номер драфта 2023 года был посажен на скамейку запасных после 2-го тура регулярного сезона, однако затем вернулся на поле из-за травмы Энди Далтона.
На прошлой неделе «Каролина» одержала вторую победу в сезоне, обыграв «Нью-Орлеан Сейнтс» (23:22)
Для Янга это будет третий подряд матч в стартовом составе. В двух предыдущих он суммарно реализовал 63.4% передач с 3 тачдаунами при 3 перехватах и пасовым рейтингом 77.1.
Матч «Нью-Йорк Джайентс» — «Каролина Пэнтерс» пройдет в Германии в воскресенье и начнется в 17:30 мск.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: CBS Sports
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