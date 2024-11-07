Брайс Янг сыграет в Мюнхене. Это третий для квотербека «Пэнтерс» выход в стартовом составе подряд

Главный тренер «Каролина Пэнтерс» Дейв Каналес объявил, что стартовым квотербеком команды в мюнхенском матче будет Брайс Янг.

Первый номер драфта 2023 года был посажен на скамейку запасных после 2-го тура регулярного сезона, однако затем вернулся на поле из-за травмы Энди Далтона.

На прошлой неделе «Каролина» одержала вторую победу в сезоне, обыграв «Нью-Орлеан Сейнтс» (23:22)

Для Янга это будет третий подряд матч в стартовом составе. В двух предыдущих он суммарно реализовал 63.4% передач с 3 тачдаунами при 3 перехватах и пасовым рейтингом 77.1.

Матч «Нью-Йорк Джайентс» — «Каролина Пэнтерс» пройдет в Германии в воскресенье и начнется в 17:30 мск.