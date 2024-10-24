Брайс Янг возвращается в стартовый состав «Каролины». Далтон повредил палец в автомобильной аварии
Квотербек «Каролина Пэнтерс» Брайс Янг проведет матч 8-го тура регулярного сезона НФЛ против «Денвер Бронкос» в стартовом составе.
Янга посадили на скамейку запасных после двух поражений на старте сезона. Его дублер Энди Далтон выиграл первый матч и проиграл все последующие.
Во вторник Далтон попал вместе с семьей в автомобильную аварию. Серьезно никто не пострадал, однако квотербек растянул мышцы большого пальца на правой руке.
В «Каролине» надеются, что Далтон сможет исполнить обязанности запасного квотербека в игре с «Бронкос».
С результатом 1–6 «Каролина» занимает последнее место в дивизионе Юг НФК.
Матч «Денвер» — «Каролина» пройдет в воскресенье и начнется в 23:25 мск.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
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