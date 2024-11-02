Кикер «Джайентс» Грег Джозеф пропустит ближайший матч из-за травмы. Бить по воротам будет новичок из тренировочного состава

«Нью-Йорк Джайентс» теряют из-за травмы уже второго кикера за сезон. Грег Джозеф пропустит матч 9-го тура регулярного сезона НФЛ против «Вашингтон Коммандерс».

Его обязанности в матче будет исполнять переведенный из тренировочного состава новичок Джуд Макэтемни.

Семь недель назад в первом матче против «Вашингтон Коммандерс» получил рецидив травмы кикер «Джайентс» Грэм Гэно. Клуб тогда не дозаявил на матч Макэтемни, и пантер Джейми Гиллен не забил экстра-пойнт, после чего команда дважды неудачно разыгрывала двухочковую реализацию. «Вашингтон» выиграл матч со счетом 21:18.

Макэтемни родился в Северной Ирландии и не был выбран на драфте НФЛ из университета Ратгерс.

Матч «Джайентс» — «Коммандерс» пройдет в воскресенье и начнется в 21:00 мск.