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Джордан Лав может пропустить матч с «Детройтом» из-за растяжения паховых мышц

Участие стартового квотербека «Грин-Бэй Пэкерс» Джордана Лава в матче 9-го тура регулярного сезона НФЛ против «Детройт Лайонс» под вопросом.

В предыдущей игре Лав заработал растяжение паховых мышц. Матч до конца доиграл его дублер Малик Уиллис.

Лав уже пропустил 2 матча в нынешнем сезоне из-за травмы плеча. С Уиллисом «Пэкерс» выиграли обе игры.

Лав делит лидерство по перехватам (9). Также он бросил 15 тачдаунов и в среднем набирает по 257.8 ярда за игру.

Матч «Грин-Бэй» — «Детройт» пройдет в ночь с воскресенья на понедельник и начнется в 00:25 мск.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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травмы
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