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Тайт-энд «Миннесоты» Ти Джей Хокенсон сыграет впервые в сезоне

Клуб НФЛ «Миннесота Вайкингс» переведет тайт-энда Ти Джея Хокенсона в основной состав команды перед игрой 9-го тура регулярного сезона с «Индианаполис Колтс».

Хокенсон порвал крестообразные и боковые связки колена 24 декабря прошлого года и с тех пор не выходил на поле.

Игрок приступил к тренировкам с командой 4 октября.

«Вайкингс» обменяли Хокенсона из «Детройт Лайонс» перед дедлайном в ноябре 2022 года. За 25 матчей в составе новой команды Хокенсон поймал больше передач (155), чем любой другой тайт-энд в НФЛ за тот же период.

Матч «Миннесота» — «Индианаполис» пройдет в ночь с воскресенья на понедельник и начнется в 4:20 мск.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
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