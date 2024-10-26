Тэкл «Миннесоты» Кристиан Дэррисо пропустит остаток сезона из-за травмы колена

Левый тэкл «Миннесота Вайкингс» Кристиан Дэррисо получил травму колена в матче с «Лос-Анджелес Рэмс» и пропустит остаток сезона после операции.

Дэррисо отыграл во всех 7 матчах «Миннесоты» в этом сезоне и заработал от издания Pro Football Focus высокую оценку 81.4. Самую высокую оценку в карьере он получил после сезона–2022 (90.3).

Дэррисо был выбран «Миннесотой» под общим 23-м номером на драфте 2021 года.

Результат «Вайкингс» после поражения от «Лос-Анджелес Рэмс» — 5–2.