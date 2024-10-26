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Туа Танговаилоа восстановился после сотрясения мозга и сыграет против «Аризоны»

Стартовый квотербек «Майами Долфинс» Туа Танговаилоа прошел протокол сотрясения мозга и будет переведен из резерва для травмированных в основной состав команды перед матчем 8-го тура с «Аризона Кардиналс».

В четверг квотербек занимался на тренировке в полном объеме.

Главный тренер «Долфинс» Майк Макдэниел сообщил, что Танговаилоа встретился с рядом специалистов по травмам головы и никто не советовал ему завершить футбольную карьеру.

Танговаилоа получил сотрясение мозга в матче 2-го тура. С тех пор «Долфинс» выиграли лишь 1 матч из 4 и набирали по 10 очков за игру.

Матч «Майами» — «Аризона» пройдет в воскресенье и начнется в 20:00 мск.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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