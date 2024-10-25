В перерыве матча НФЛ в Мюнхене выступит Machine Gun Kelly
Рэпер и музыкальный артист mgk (ранее известный как Machine Gun Kelly) выступит в хафтайм-шоу матча НФЛ «Нью-Йорк Джайентс» — «Каролина Пэнтерс», который пройдет в немецком городе Мюнхен.
В прошлом году пластинка mgk «Mainstream Sellout» была номинирована на Грэмми в категории «лучший рок-альбом».
Матч «Нью-Йорк Джайентс» — «Каролина» пройдет 10 ноября, в воскресенье, и начнется в 17:30 мск.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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