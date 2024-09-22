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«Каролина» получила несколько запросов о потенциальном обмене Брайса Янга от других клубов НФЛ

Несколько неназванных клубов НФЛ проявляют интерес к потенциальному обмену квотербека Брайса Янга из «Каролина Пэнтерс». Об этом сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники.

Брайс Янг был посажен на скамейку запасных после второго тура регулярного сезона. Первый номер прошлогоднего драфта за карьеру выиграл 2 матча из 18 и бросил 11 тачдаунов при 13 перехватах.

Накануне главный тренер «Каролины» Дейв Каналес заявил, что «Каролина» не рассматривает вариант с обменом Янга.

Однако, как сообщает ESPN, источники в лиге уверены, что «Пэнтерс» могут обменять Янга, вероятнее всего, в ближайшее межсезонье.

Вместо Янга стартовым квотербеком «Каролины» будет 36-летний Энди Далтон.

Ближайший матч «Пэнтерс» проведут на выезде с «Лас-Вегас Рейдерс». Матч пройдет сегодня и начнется в 23:05 мск.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
logoНФЛ
logoКаролина
Брайс Янг
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