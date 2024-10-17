Расселл Уилсон будет готовиться к следующему матчу с первым нападением «Стилерс»
«Питтсбург Стилерс» готовы заменить стартового квотербека.
На этой неделе квотербек Расселл Уилсон, не игравший в сезоне из-за травмы икроножной мышцы, будет работать со стартовым нападением.
С Джастином Филдсом «Стилерс» добились результата 4–2, однако в двух последних матчах квотербек набирал менее 150 пасовых ярдов и реализовывал менее 60% передач.
«Джастин был хорош, и мы временами играли хорошо, но давайте не путать хорошо и отлично», — сказал главный тренер «Питтсбурга» Майк Томлин.
Матч «Питтсбург» — «Джетс» пройдет в ночь с воскресенья на понедельник и начнется в 3:20 мск.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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