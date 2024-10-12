Расселл Уилсон впервые в сезоне попадет в заявку «Питтсбурга» на игру

Квотербек «Питтсбург Стилерс» Расселл Уилсон попадет в заявку команды на матч 6-го тура регулярного сезона против «Лас-Вегас Рейдерс».

Для Уилсона это первое участие в матче «Стилерс» в регулярке. Он исполнит роль дублера Джастина Филдса.

С самого начала сезона квотербек не мог играть из-за травмы икроножной мышцы.

В межсезонье главный тренер Майк Томлин представлял Уилсона как стартового квотербека команды.

«Стилерс» одержали 3 победы в 5 матчах. Филдс занимает 11-е место среди квотербеков НФЛ по пасовому рейтингу (97.1).

Матч «Лас-Вегас» — «Питтсбург» пройдет в воскресенье и начнется в 23:05 мск.