Расселл Уилсон впервые в сезоне попадет в заявку «Питтсбурга» на игру
Квотербек «Питтсбург Стилерс» Расселл Уилсон попадет в заявку команды на матч 6-го тура регулярного сезона против «Лас-Вегас Рейдерс».
Для Уилсона это первое участие в матче «Стилерс» в регулярке. Он исполнит роль дублера Джастина Филдса.
С самого начала сезона квотербек не мог играть из-за травмы икроножной мышцы.
В межсезонье главный тренер Майк Томлин представлял Уилсона как стартового квотербека команды.
«Стилерс» одержали 3 победы в 5 матчах. Филдс занимает 11-е место среди квотербеков НФЛ по пасовому рейтингу (97.1).
Матч «Лас-Вегас» — «Питтсбург» пройдет в воскресенье и начнется в 23:05 мск.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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