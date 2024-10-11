«Лас-Вегас» сменил стартового квотербека

В воскресенье стартовым квотербеком «Лас-Вегас Рейдерс» в матче против «Питтсбург Стилерс» будет Эйден О’Коннелл.

Гарднер Миншью, выигравший конкуренцию на тренировочных сборах, отправлен на скамейку запасных. О’Коннелл уже дважды выходил вместо Миншью в концовках матчей в этом сезоне.

За 5 матчей Миншью реализовал 70.7% передач на 1,014 ярдов с 4 тачдаунами при 5 перехватах.

О’Коннелл в прошлом году в статусе новичка провел в стартовом составе 10 матчей и выиграл 5 из них. В заключительных 4 играх регулярки он бросил 8 тачдаунов без перехватов.

Матч «Лас-Вегас» — «Питтсбург» пройдет в воскресенье и начнется в 23:05 мск.