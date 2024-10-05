Казинс стал 22-м квотербеком в истории НФЛ, которому удалось набрать 500 пасовых ярдов за матч

Квотербек «Атланта Фэлконс» Кирк Казинс завершил игру против «Тампа-Бэй Бакканирс» (36:30) с показателем в 509 пасовых ярдов.

Это максимальный показатель для квотербеков НФЛ с 2021 года, когда квотербек «Цинциннати Бенгалс» Джо Бурроу набрал 525 ярдов. Также это клубный рекорд для «Атланты».

Всего в истории лиги было 25 случаев набора 500+ пасовых ярдов от 22 квотербеков. Рекордсменом является экс-игрок «Питтсбург Стилерс» Бен Ротлисбергер, пробивавший отметку в 500 ярдов трижды за карьеру (2009, 2014, 2017).

Рекорд по числу пасовых ярдов за матч принадлежит Норму Ван Броклину, набравшему 554 ярда в игре 1951 года.

Казинс выиграл 3 из последних 5 матчей в прайм-тайм, а также входит в топ-5 среди действующих квотербеков по победным драйвам.