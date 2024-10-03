Пантер «Чикаго» попал в число лучших игроков четвертого тура НФЛ. Кейлеб Уильямс после драфта говорил, что ему не придется часто бить по мячу
НФЛ вручила индивидуальные награды по итогам четвертого тура регулярного сезона.
Лучшим игроком нападения в Американской конференции стал раннинбек «Балтимор Рейвенс» Деррик Хенри. В матче против «Баффало Биллс» (35:10) он набрал 199 ярдов на выносе за 24 попытки, а также 10 ярдов на приеме за 3 передачи. Хенри оформил два тачдауна.
В Национальной конференции был отмечен квотербек «Детройт Лайонс» Джаред Гофф. В игре против «Сиэтл Сихокс» (42:29) Гофф отдал 18 точных передач за 18 попыток и набрал 292 ярда с двумя пасовыми тачдаунами. Также квотербек занес один тачдаун на приеме.
В защите лучшими стали ди-тэкл «Канзас-Сити Чифс» Крис Джонс и лайнбекер «Атланта Фэлконс» Трой Андерсен. Джонс сделал 2 сэка и 4 захвата в игре против «Лос-Анджелес Чарджерс» (17:10). Андерсен вернул мяч после перехвата в зачетную зону и сделал 16 захватов в матче против «Нью-Орлеан Сейнтс» (26:24).
Лучшим игроком спецбригад в АФК был признан кикер «Теннесси Тайтенс» Ник Фолк, забивший все 5 филд-голов в матче против «Майами Долфинс» (31:12), включая 3 с расстояния в 50+ ярдов. Кикер забил еще пару экстра-пойнтов и принес своей команде 17 очков.
В НФК лучшим игроком спецбригад был назван пантер «Чикаго Беарс» Тори Тейлор. Из 5 пантов, пробитых их во время матча с «Лос-Анджелес Рэмс» (24:18), 3 приземлились в пределах 10-ярдовой линии от зачетной зоны соперника. В среднем Фокс набирал по 55.4 ярда за пант.
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