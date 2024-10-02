Даванте Адамс запросил обмен из «Лас-Вегаса»
Ресивер «Лас-Вегас Рейдерс» Даванте Адамс уведомил клуб о желании перейти в другую команду.
Об этом сообщили инсайдеры NFL Network Иэн Рапопорт и Майк Гарафоло.
Адамс пропустил матч 4-го тура регулярного сезона с «Кливленд Браунс» из-за травмы задней поверхности бедра.
В понедельник главный тренер «Рейдерс» Антонио Пирс поставил в соцсетях лайк посту, в котором было написано, что клуб должен обменять Адамса.
Ранее Пирс подверг критике неназванных игроков своей команды, которые «принимали бизнес-решения» в игре против «Каролина Пэнтерс».
Адамс на протяжении 4 последних сезонов набирал более тысячи ярдов на приеме. С 2017-го по 2022-й он неизменно выбирался в Матч звезд.
Ранее квотербек «Нью-Йорк Джетс» Аарон Роджерс заявлял, что хотел бы еще поиграть в одной команде с Адамсом, с которым они провели 8 лет в «Грин-Бэй Пэкерс».
Клубы НФЛ могут обменивать игроков до 5 ноября 23:00 по московскому времени.
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