Ди-энд «Рейдерс» Малколм Кунс выбыл до конца сезона
Дифенсив-энд «Лас-Вегас Рейдерс» Малколм Кунс пропустит остаток сезона из-за травмы колена, полученной на тренировке за 3 дня до дебютного матча команды.
В прошлом году Кунс провел свой лучший сезон, оформив 8 сэков и 3 спровоцированных фамбла.
В отсутствие Кунса пару эдж-рашеров Максу Кросби составил Чарлз Сноуден.
После того, как травму в матче 1-го тура получил еще один ди-энд Тайри Уилсон, «Рейдерс» подписали Кейлэвона Чейссона.
В ближайшем туре «Лас-Вегас» сыграет с «Каролина Пэнтерс». Матч пройдет в воскресенье и начнется в 23:05 мск.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
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