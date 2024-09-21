Ди-энд «Рейдерс» Малколм Кунс выбыл до конца сезона

Дифенсив-энд «Лас-Вегас Рейдерс» Малколм Кунс пропустит остаток сезона из-за травмы колена, полученной на тренировке за 3 дня до дебютного матча команды.

В прошлом году Кунс провел свой лучший сезон, оформив 8 сэков и 3 спровоцированных фамбла.

В отсутствие Кунса пару эдж-рашеров Максу Кросби составил Чарлз Сноуден.

После того, как травму в матче 1-го тура получил еще один ди-энд Тайри Уилсон, «Рейдерс» подписали Кейлэвона Чейссона.

В ближайшем туре «Лас-Вегас» сыграет с «Каролина Пэнтерс». Матч пройдет в воскресенье и начнется в 23:05 мск.