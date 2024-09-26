Защитник «Чарджерс» Дервин Джеймс дисквалифицирован на игру с «Чифс»
Сейфти «Лос-Анджелес Чарджерс» Дервин Джеймс пропустит матча 4-го тура НФЛ против «Канзас-Сити Чифс» из-за одноматчевой дисквалификации.
Защитник был отстранен из-за намеренного удара шлемом в область головы тайт-энда «Питтсбург Стилерс» Пэта Фрайермута в матче 3-го тура.
Апелляция Джеймса была отклонена.
Также матч с «Чифс» пропустят два стартовых линейных нападения «Чарджерс» Джо Олт и Рашон Слейтер.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости