Защитник «Чарджерс» Дервин Джеймс дисквалифицирован на игру с «Чифс»

Сейфти «Лос-Анджелес Чарджерс» Дервин Джеймс пропустит матча 4-го тура НФЛ против «Канзас-Сити Чифс» из-за одноматчевой дисквалификации.

Защитник был отстранен из-за намеренного удара шлемом в область головы тайт-энда «Питтсбург Стилерс» Пэта Фрайермута в матче 3-го тура.

Апелляция Джеймса была отклонена.

Также матч с «Чифс» пропустят два стартовых линейных нападения «Чарджерс» Джо Олт и Рашон Слейтер.