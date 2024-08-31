«Чарджерс» продлили контракт с кикером Кэмероном Дикером

Кикер «Лос-Анджелес Чарджерс» Кэмерон Дикер продлил контракт с клубом на 4 года.

По новому соглашению Дикер сможет заработать $22.04 млн. Гарантированная сумма — $12.5 млн.

Будучи незадрафтованным агентом Дикер в 2022 году проходил просмотр в 3 клубах НФЛ прежде, чем подписать контракт с «Чарджерс».

В прошлом сезоне кикер забил 50 из 53 филд-голов и все 59 экстра-пойнтов.