«Чарджерс» продлили контракт с кикером Кэмероном Дикером
Кикер «Лос-Анджелес Чарджерс» Кэмерон Дикер продлил контракт с клубом на 4 года.
По новому соглашению Дикер сможет заработать $22.04 млн. Гарантированная сумма — $12.5 млн.
Будучи незадрафтованным агентом Дикер в 2022 году проходил просмотр в 3 клубах НФЛ прежде, чем подписать контракт с «Чарджерс».
В прошлом сезоне кикер забил 50 из 53 филд-голов и все 59 экстра-пойнтов.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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