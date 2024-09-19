В «Каролине» не рассматривают возможность обмена Брайса Янга

Главный тренер «Каролина Пэнтерс» Дейв Каналес объявил, что в клубе не намерены обменивать квотербека Брайса Янга.

Первый номер прошлогоднего драфта на этой неделе был отправлен в запас после двух неудачных матчей на старте сезона.

С начала карьеры Янг выиграл 2 матча из 18. В играх против «Сейнтс» и «Чарджерс» квотербек реализовал 55.4% передач на 245 ярдов с 3 перехватами без тачдаунов. Он занимает последнее место в лиге по пасовому рейтингу.

«Еще ничего не кончилось. Он умный. Он быстрый. Он первым приходит на базу и последним ее покидает. Это его дом и он получит еще один шанс», — заявил раннинбек «Каролины» Майлс Сандерс.

В матче 3-го тура стартовым квотербеком «Пэнтерс» будет 36-летний Энди Далтон.

Матч «Лас-Вегас» — «Каролина» пройдет в воскресенье и начнется в 23:05 мск.