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«Каролина» сменила стартового квотербека после двух поражений в начале сезона

Первый номер прошлогоднего драфта, квотербек «Каролина Пэнтерс» Брайс Янг отправлен на скамейку запасных.

Начиная со следующего матча стартовым квотербеком команды будет 36-летний Энди Далтон.

«Каролина» проиграла в двух первых матчах сезона с общим счетом 13:74. Соперниками «Каролины» были «Нью-Орлеан Сейнтс» и «Лос-Анджелес Чарджерс» — две команды, не участвовавшие в прошлогоднем плей-офф.

Янг за два матча реализовал 55.4% передач на 245 ярдов с 3 перехватами без тачдаунов.

Дебютный сезон квотербека также был признан неудачным. Он реализовал 59.8% передач на 2877 ярдов с 11 тачдаунами при 10 перехватах. «Каролина» с Янгом в составе выиграла 2 матча из 16.

Энди Далтон проводит в НФЛ 14-й сезон. В прошлом году он был дублером Янга и провел в стартовом составе один матч. В 2022 году Далтон провел 14 матчей в стартовом составе «Сейнтс».

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
logoНФЛ
logoКаролина
logoЭнди Далтон
Брайс Янг
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