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«Хьюстон» не сможет рассчитывать на Джо Миксона в матче против «Миннесоты»

Раннинбек «Хьюстон Тексанс» Джо Миксон пропустит матч с «Миннесота Вайкингс» из-за повреждения голеностопа.

Игрок получил травму в 3-й четверти матча против «Чикаго Беарс» на прошлой неделе. Лайнбекер «Беарс» Ти Джей Эдвардс совершил на Миксоне запрещенный захват за бедра с последующим опусканием корпуса на газон. Судейская бригада не зафиксировала нарушения.

Миксон в марте был обменян в «Хьюстон» из «Цинциннати Бенгалс» за право выбора в 7-м раунде драфта.

За два неполных матча в новой команде Миксон набрал 184 ярда с тачдауном за 39 выносных попыток.

Матч «Миннесота» — «Хьюстон» пройдет сегодня и начнется в 20:00 мск. Обе команды после двух туров имеют в активе по две победы.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
logoНФЛ
logoХьюстон
травмы
logoДжо Миксон
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