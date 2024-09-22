«Хьюстон» не сможет рассчитывать на Джо Миксона в матче против «Миннесоты»
Раннинбек «Хьюстон Тексанс» Джо Миксон пропустит матч с «Миннесота Вайкингс» из-за повреждения голеностопа.
Игрок получил травму в 3-й четверти матча против «Чикаго Беарс» на прошлой неделе. Лайнбекер «Беарс» Ти Джей Эдвардс совершил на Миксоне запрещенный захват за бедра с последующим опусканием корпуса на газон. Судейская бригада не зафиксировала нарушения.
Миксон в марте был обменян в «Хьюстон» из «Цинциннати Бенгалс» за право выбора в 7-м раунде драфта.
За два неполных матча в новой команде Миксон набрал 184 ярда с тачдауном за 39 выносных попыток.
Матч «Миннесота» — «Хьюстон» пройдет сегодня и начнется в 20:00 мск. Обе команды после двух туров имеют в активе по две победы.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
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