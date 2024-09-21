Джастин Херберт может пропустить матч с «Питтсбургом» из-за растяжения голеностопа
Участие квотербека «Лос-Анджелес Чарджерс» Джастина Херберта в матче против «Питтсбург Стилерс» в 3-м туре регулярного сезона НФЛ под вопросом.
Херберт получил травму в матче с «Каролина Пэнтерс», но довел игру до конца. Болевые ощущения появились во время тренировок.
«Чарджерс» начали сезон с двух побед.
В случае, если Херберт не выйдет на поле, его заменит кто-то из дублеров: Истон Стик или Тейлор Хайники.
Матч «Питтсбург» — «Чарджерс» пройдет в воскресенье и начнется в 20:00 мск.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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