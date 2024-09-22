Джордан Лав не сыграет против «Теннесси». В стартовом составе вновь выйдет Малик Уиллис

Квотербек «Грин-Бэй Пэкерс» Джордан Лав пропустит второй матч подряд из-за растяжения боковых связок колена, полученного в первой игре сезона.

Как и перед прошлым матчем, в середине недели Лав фигурировал в списке травмированных «Пэкерс» в статусе «участие под вопросом».

В стартовом составе на матч против «Теннесси Тайтенс» выйдет бывший квотербек этой команды Малик Уиллис.

Уиллис был выбран «Тайтенс» в 3-м раунде драфта–2022, но провел в клубе лишь два сезона и предпринял 66 пасовых попыток. В августе он был обменян в «Грин-Бэй» за право выбора в 7-м раунде драфта.

В прошлом матче Уиллис реализовал 12 из 14 передач на 122 ярда с тачдауном без перехватов. Также он набрал 41 ярд на выносе. «Пэкерс» одержали победу над «Индианаполис Колтс» (16:10).

Матч «Теннесси» — «Грин-Бэй» пройдет сегодня и начнется в 20:00 мск.