Джордан Лав приступил к тренировкам впервые после полученной в Бразилии травмы. Квотербек сохраняет шанс сыграть против «Теннесси»

Квотербек «Грин-Бэй Пэкерс» Джордан Лав в среду тренировался в ограниченном режиме.

Это первая тренировка, в которой Лав принял участие с тех пор, как получил растяжение боковых связок колена в игре первого тура против «Филадельфия Иглс» в Сан-Паулу.

Изначально предполагалось, что разыгрывающий пропустит от 3 до 6 недель, но уже перед матчем второго тура Лав фигурировал в отчете о травмированных в статусе «участие под вопросом». В конечном счете Лав не попал в заявку на матч, а в стартовом составе сыграл Малик Уиллис.

В июле Лав подписал с «Пэкерс» 4-летний контракт на $220 млн.

Матч «Теннесси» — «Грин-Бэй» пройдет в воскресенье и начнется в 20:00 мск.