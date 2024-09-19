Джордан Лав приступил к тренировкам впервые после полученной в Бразилии травмы. Квотербек сохраняет шанс сыграть против «Теннесси»
Квотербек «Грин-Бэй Пэкерс» Джордан Лав в среду тренировался в ограниченном режиме.
Это первая тренировка, в которой Лав принял участие с тех пор, как получил растяжение боковых связок колена в игре первого тура против «Филадельфия Иглс» в Сан-Паулу.
Изначально предполагалось, что разыгрывающий пропустит от 3 до 6 недель, но уже перед матчем второго тура Лав фигурировал в отчете о травмированных в статусе «участие под вопросом». В конечном счете Лав не попал в заявку на матч, а в стартовом составе сыграл Малик Уиллис.
В июле Лав подписал с «Пэкерс» 4-летний контракт на $220 млн.
Матч «Теннесси» — «Грин-Бэй» пройдет в воскресенье и начнется в 20:00 мск.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости