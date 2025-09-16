«Индианаполис» установил рекорд НФЛ, не пробив ни одного панта в первых двух матчах сезона
Нападение «Индианаполис Колтс» начало сезон историческим образом — команда не пробила ни одного панта в первых двух турах. Ранее в истории лиги ни одному клубу не удавалось обойтись без пантов на старте сезона.
Кроме того, «Колтс» установили рекорд НФЛ, набрав очки в первых десяти владениях.
За 17 владений мячом «Колтс» не допустили ни одной потери и оформили пять тачдаунов и девять филд-голов.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
