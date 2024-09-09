Кендрик Ламар выступит в перерыве Супербоула LIX
Рэпер Кендрик Ламар выступит в хафтайм-шоу Супербоула в ночь с 9 на 10 февраля 2025 года.
Об этом артист объявил в видеоролике, выложенном в соцсетях.
Ламар — обладатель 17 премий Грэмми. В 2018 году он стал первым музыкантом, удостоенным Пулитцеровской премии вне жанров классики или джаза.
Ранее Ламар уже принимал участие в шоу в перерыве Супербоула LVI вместе с Доктором Дре, Снуп Доггом и Эминемом.
Супербоул LIX пройдет на стадионе «Сизарс Супердоум» в Новом Орлеане.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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