Футболисты «Пэкерс» и «Иглс» раскритиковали качество газона на стадионе «Коринтианс»

Игроки «Грин-Бэй Пэкерс» и «Филадельфия Иглс» подвергли критике состояние газона на стадионе «Коринтианс» в Сан-Паулу, где в ночь с пятницы на субботу прошел матч регулярного сезона НФЛ.

По ходу игры футболисты неоднократно поскальзывались.

«Вы и сами видели, что перемещаться по полю было трудно. Мы не привыкли к таким полям. Но обе команды были в равных условиях. Я просто рад, что мы, как команда, сумели адаптироваться», — сказал квотербек «Филадельфии» Джейлен Хертс.

«Мне это напомнило покрытие в Супербоуле (имеется в виду Супербоул LVII в Аризоне). На разминке я бежал на полной скорости, поскользнулся, упал и подумал — дважды я такой ошибки не совершу, надену бутсы с более глубокими шипами», — добавил тайт-энд «Филадельфии» Даллас Гадерт.

Баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в соцсетях написал: «Поле — полный отстой!».

«Филадельфия» одержала победу над «Грин-Бэй» со счетом 34:29.