Защитник «Филадельфии» Дэриус Слэй: «Не хочу ехать в Бразилию. Там сумасшедший уровень преступности»

Корнербек команды НФЛ «Филадельфия Иглс» в своем подкасте заявил, что не горит желанием участвовать в матче, который пройдет на стадионе в бразильском городе Сан-Паулу.

«Не хочу ехать в Бразилию. Знаете, почему? Нам сказали не покидать гостиницу. Нам сказали особо там не отсвечивать, потому что в Бразилии высочайший уровень преступности. И я подумал, НФЛ, а зачем нас посылать в страну с высочайшим уровнем преступности? Родным я сказал, чтоб не ехали», — заявил Слэй.

Матч регулярного сезона НФЛ впервые пройдет в Южной Америке.

Ранее в центре Сан-Франциско при попытке ограбления ресивер «Фотинайнерс» Рики Пирсолл получил пулевое ранение в грудь.

«Иглс» сыграют против «Грин-Бэй Пэкерс» в ночь с пятницы на субботу. Начало матча в 3:15 мск.