  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Защитник «Филадельфии» Дэриус Слэй: «Не хочу ехать в Бразилию. Там сумасшедший уровень преступности»

Корнербек команды НФЛ «Филадельфия Иглс» в своем подкасте заявил, что не горит желанием участвовать в матче, который пройдет на стадионе в бразильском городе Сан-Паулу.

«Не хочу ехать в Бразилию. Знаете, почему? Нам сказали не покидать гостиницу. Нам сказали особо там не отсвечивать, потому что в Бразилии высочайший уровень преступности. И я подумал, НФЛ, а зачем нас посылать в страну с высочайшим уровнем преступности? Родным я сказал, чтоб не ехали», — заявил Слэй.

Матч регулярного сезона НФЛ впервые пройдет в Южной Америке.

Ранее в центре Сан-Франциско при попытке ограбления ресивер «Фотинайнерс» Рики Пирсолл получил пулевое ранение в грудь.

«Иглс» сыграют против «Грин-Бэй Пэкерс» в ночь с пятницы на субботу. Начало матча в 3:15 мск.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: CBS Sports
logoНФЛ
logoФиладельфия
logoГрин-Бэй
logoДариус Слэй
Рекомендуем
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Рики Пирсолла выписали из больницы. Стрелявший в него 17-летний подросток задержан
1вчера, 09:59
Ресивер НФЛ из первого раунда драфта получил огнестрельное ранение в грудь. Его пытались ограбить в центре Сан-Франциско
21 сентября, 05:24
Махоумс о Тейлор Свифт: «Она начала рисовать комбинации. Надо будет использовать одну из них»
2531 августа, 16:25
«Спартанцы» в седьмой раз подряд стали чемпионами России по американскому футболу
31 августа, 16:04
Брэндон Айюк подписал с «Сан-Франциско» контракт на $120 млн. Ранее «Фотинайнерс» готовы были обменять ресивера в «Питтсбург»
330 августа, 05:53
Сиди Лэмб согласовал с «Далласом» контракт на $136 млн. Из ресиверов больше зарабатывает только Джефферсон
227 августа, 14:22
НФЛ. Третья предсезонная неделя. «Вашингтон» обыграл «Нью-Ингленд» и другие результаты
26 августа, 06:12
«Филадельфия» обменяла ресивера Джахана Дотсона из «Вашингтона»
22 августа, 16:49
НФЛ. Вторая предсезонная неделя. «Денвер» обыграл «Грин-Бэй», «Сан-Франциско» победил «Нью-Орлеан» и другие результаты
419 августа, 06:16
«Атланта» подписала контракт с Джастином Симмонсом
16 августа, 09:42
Ко всем новостям
Последние новости
Деррик Хенри — о предстоящем матче с «Чифс»: «Хотел бы я сыграть против них в прошлогоднем финале конференции»
2вчера, 16:07
Бывший главный тренер «Небраски» присоединится к тренерскому штабу «Рэмс»
вчера, 14:05
Главный тренер «Пэкерс» выразил уверенность в кикере, который провел только две тренировки в составе команды
вчера, 12:01
«Чарджерс» продлили контракт с кикером Кэмероном Дикером
31 августа, 19:06
Адори Джексон вернулся в «Джайентс» и подписал годичный контракт
31 августа, 17:03
«Майами» продлил контракт с главным тренером Майком Макдэниелом до конца сезона 2028 года
31 августа, 16:01
Ресивер «Чифс» Маркиз Браун не сыграет в матче первого тура из-за травмы плеча
31 августа, 14:26
«Кэпитал Шаркс» завоевали бронзовые медали чемпионата России
31 августа, 12:10
Ресивер «Чифс» Раши Райс не будет отстранен по ходу сезона–2024 из-за участия в автомобильной аварии
30 августа, 18:50
Ресивер «Цинциннати» Джамарр Чейз хочет зарабатывать на один цент больше своего бывшего однокурсника Джастина Джефферсона
30 августа, 16:48