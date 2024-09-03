Защитник «Филадельфии» Дэриус Слэй: «Не хочу ехать в Бразилию. Там сумасшедший уровень преступности»
Корнербек команды НФЛ «Филадельфия Иглс» в своем подкасте заявил, что не горит желанием участвовать в матче, который пройдет на стадионе в бразильском городе Сан-Паулу.
«Не хочу ехать в Бразилию. Знаете, почему? Нам сказали не покидать гостиницу. Нам сказали особо там не отсвечивать, потому что в Бразилии высочайший уровень преступности. И я подумал, НФЛ, а зачем нас посылать в страну с высочайшим уровнем преступности? Родным я сказал, чтоб не ехали», — заявил Слэй.
Матч регулярного сезона НФЛ впервые пройдет в Южной Америке.
Ранее в центре Сан-Франциско при попытке ограбления ресивер «Фотинайнерс» Рики Пирсолл получил пулевое ранение в грудь.
«Иглс» сыграют против «Грин-Бэй Пэкерс» в ночь с пятницы на субботу. Начало матча в 3:15 мск.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: CBS Sports
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