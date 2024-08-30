Два футболиста «Колтс» будут выступать в регулярном сезоне с защитными накладками на шлем

Тайт-энд «Индианаполис Колтс» Кайлен Грэнсон и сейфти Родни Томас планируют выступать в регулярном сезоне НФЛ с защитными накладками на шлемах.

Об этом оба футболиста сообщили изданию The Athletic.

НФЛ представила защитные накладки на шлемы с целью минимизировать риск получения сотрясения мозга.

С этого года ношение защитных накладок на шлемы во время тренировочных сборов стало обязательным, а в играх предсезонки и регулярки — допустимым. Грэнсон, Томас и их одноклубник Джонатан Тейлор использовали накладки во время игр предсезонки.