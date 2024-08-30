Два футболиста «Колтс» будут выступать в регулярном сезоне с защитными накладками на шлем
Тайт-энд «Индианаполис Колтс» Кайлен Грэнсон и сейфти Родни Томас планируют выступать в регулярном сезоне НФЛ с защитными накладками на шлемах.
Об этом оба футболиста сообщили изданию The Athletic.
НФЛ представила защитные накладки на шлемы с целью минимизировать риск получения сотрясения мозга.
С этого года ношение защитных накладок на шлемы во время тренировочных сборов стало обязательным, а в играх предсезонки и регулярки — допустимым. Грэнсон, Томас и их одноклубник Джонатан Тейлор использовали накладки во время игр предсезонки.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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