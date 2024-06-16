«Атланту» лишили выбора в пятом раунде драфта за нарушение правил переговоров со свободными агентами. «Филадельфия» штраф не получила

НФЛ подвела итоги расследования в отношении двух клубов, которые подозревались в нарушении правил переговоров с игроками, у которых еще не истек срок контракта с прежними работодателями.

«Фэлконс» признаны виновными в нарушении в случаях с квотербеком Кирком Казинсом, ресивером Дэрнеллом Муни и тайт-эндом Чарли Вернером.

«Атланта» лишена выбора в пятом раунде драфта–2025 и оштрафована на $250 тысяч. Индивидуальное взыскание в размере $50 тысяч получил генеральный менеджер клуба Терри Фонтено.

«Иглс» были признаны невиновными в связи с переговорами с раннинбеком Сейкуоном Баркли.