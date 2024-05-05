Ассистент генменеджера «Атланты»: «На позиции квотербека мы укомплектованы минимум на ближайшие 5 лет»

Теги НФЛ Атланта драфт НФЛ Кирк Казинс Американский футбол

Ассистент генерального менеджера «Атланта Фэлконс» Кайл Смит оценил подбор игроков на позиции квотербека в команде.

В это межсезонье «Атланта» подписала свободного агента Кирка Казинса на 4 года и $180 млн, а также выбрала под 8 номером на драфте Майкла Пеникса из университета Вашингтона.

«Было очень неприятно в 2021 году, когда клуб покинул Мэтт Райан. Помню, как мы сидели с [генменеджером] Терри [Фонтено] и думали, каким будет наш план на будущее. Как нам усилиться на долгий срок? Дело ведь не в этом и не в следующем сезоне. Речь о пяти годах минимум.

То, сколько мы отдали за то, чтобы Кирк Казинс оказался здесь, говорит о том, насколько мы в него верим. Он наш квотербек. На драфте был доступен Майкл Пеникс. Это молодой квотербек, в которого мы верим. Мы решились на этот ход», — сказал Смит.

Решение выбрать Пеникса под 8 номером было раскритиковано экспертами и болельщиками, а также удивило Казинса и его агента.

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