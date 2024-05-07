Казинс покинул «Миннесоту» из-за желания руководства клуба выбрать на драфте квотербека (Sports Illustrated)

Теги НФЛ Миннесота Атланта драфт НФЛ Кирк Казинс Американский футбол

Одним из факторов, повлиявших на решение квотербека Кирка Казинса покинуть «Миннесота Вайкингс» и подписать контракт с «Атланта Фэлконс», стало желание руководства клуба из Миннеаполиса выбрать на драфте молодого конкурента.

Об этом сообщает Sports Illustrated.

35-летний Казинс подписал с «Атлантой» в межсезонье 4-летний контракт на $180 млн.

«Атланта» выбрала под 8-м номером на драфте квотербека Майкла Пеникса. Согласно NFL Media, это решение «шокировало» и «разочаровало» Казинса.

«Миннесота» на замену Казинсу выбрала под 10-м номером квотербека из университета Мичигана Джей Джея Маккарти.

«Фэлконс» стали третьим клубом в карьере Казинса после «Вашингтон Редскинс» и «Миннесоты».

За карьеру Казинс 4 раза попадал в Матч звезд и провел 4 матча в плей-офф, один из которых выиграл.

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