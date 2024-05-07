Казинс покинул «Миннесоту» из-за желания руководства клуба выбрать на драфте квотербека (Sports Illustrated)

Одним из факторов, повлиявших на решение квотербека Кирка Казинса покинуть «Миннесота Вайкингс» и подписать контракт с «Атланта Фэлконс», стало желание руководства клуба из Миннеаполиса выбрать на драфте молодого конкурента.

Об этом сообщает Sports Illustrated.

35-летний Казинс подписал с «Атлантой» в межсезонье 4-летний контракт на $180 млн.

«Атланта» выбрала под 8-м номером на драфте квотербека Майкла Пеникса. Согласно NFL Media, это решение «шокировало» и «разочаровало» Казинса.

«Миннесота» на замену Казинсу выбрала под 10-м номером квотербека из университета Мичигана Джей Джея Маккарти.

«Фэлконс» стали третьим клубом в карьере Казинса после «Вашингтон Редскинс» и «Миннесоты».

За карьеру Казинс 4 раза попадал в Матч звезд и провел 4 матча в плей-офф, один из которых выиграл.